«وإنت في بيتك».. 8 خطوات تساعدك في استخراج عقد زواج مميكن

الكثير من المواطنين المقبلين على الزواج يرغبون في استخراج وثيقة زواج مميكنة عبر الإنترنت، عن طريق الدخول على موقع الوزارة وتسجيل البيانات وانتظار وصول الوثيقة إلى المنزل، بتكلفة بسيطة وليست باهظة الثمن، كونها من أهم المستندات الشخصية، التي يحتاجها الرجل والمرأة لإثبات حقوقهم في الزواج، والتي يحتاجونها في التقديم على أي شيء عائلي.

من خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» خطوات بسيطة وسهلة لإجراء عملية استخراج وثيقة الزواج مميكنا من المنزل خلال دقائق قليلة كما أوضحتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأحوال المدنية، كالآتي:-

كيفية استخراج وثيقة زواج مميكنة

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا

2- إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

3- اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين

4- اختيار استخراج وثيقة زواج

5- إدخال عدد الأشخاص المستفيدين

6- إدخال بيانات وثيقة الزواج المطلوبة، ومن ثم الضغط على: قرأت الإرشادات وموافق على الشروط

7- إدخال بيانات مقدم الطلب

8- إدخال الكود الموجود في الصورة ثم الضغط على كلمة «إرسال الطلب»

المدة المحددة لاستلام وثيقة الزواج

يجري تسلم الوثيقة في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام من وقت تسليم الطلب، وفي حال عدم الاستلام يتم إرجاع الطلب لإدارة الأحوال المدنية، وحددت الأحوال المدنية الأماكن التي يتم استخراج الوثيقة منها، وهي جميع المكاتب الخاصة بها التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.