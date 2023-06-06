خطوات تصحيح البيانات في مصلحة الأحوال المدنية.. تعرف عليها

يتفاجئ العديد من الأشخاص بوجود خطأ في بطاقة الرقم القومي أو وثيقة الزواج أو القيد العائلي، لذلك تتيح وزارة الداخلية، تصحيح الأخطاء من خلال خطوات بسيطة، وتقديم بعض الأوراق في مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

خطوات تصحيح الخطأ ببطاقة الرقم القومي

خلال التقرير التالي ترصد «الوطن»، خطوات تصحيح الخطأ في بطاقة الرقم القومي أو وثيقة الزواج، وغيرها من الأوراق المهمة.

وتتمثل خطوات تعديل الخطأ، وفقًا لما أوضحه الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية في ملء نموذج 80 في السجل المدني، وتقديمه إلى الموظف المختص، وبعد ذلك تقديم المستندات المؤيدة للتصحيح، مع نموذج 80، حتى يتمّ مراجعة تلك البيانات وتحديد الخطأ.

أما عن الخطوة التالية لتعديل الخطأ، ترفق شهادة ميلاد الطالب، وشهادة مواليد الأب، أو عدد 2 من أشقائه، وتقدم شهادة الميلاد وقيد الأسرة وشهادة زواج الوالدين.

ومن بين الأوراق التي لابد من تقديمها عند تصحيح الأخطاء، ضرورة تقديم أصل مستند الزواج أو الطلاق لتصحيح الخطأ المادي بأجهزة الحاسب الآلي في الأحوال المدنية، كما أنه يتم بعد ذلك مراجعة بيانات صاحب طلب التصحيح في سجل المواليد التابع للسجل المدني بمحل الإقامة.