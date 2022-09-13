وأنت في مكانك.. كيفية استخراج وثيقة زواج كمبيوتر

يبحث آلاف المواطنين وخاصة المقبلين على الزواج، عن كيفية استخراج قسيمة زواج كمبيوتر من خلال الإنترنت، وقدمت وزارة الداخلية خدمة استخراج قسيمة زواج كمبيوتر، من خلال موقعها الإلكتروني، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي، الخطوات اللازمة لاستخراج وثيقة الزواج الإلكترونية من المنزل، كما أوضحتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأحوال المدنية، كالآتي:-

خطوات ستخراج وثيقة زواج إلكترونية

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر هذا الرابط

2- إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

3- اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين

4- اختيار استخراج «وثيقة زواج»

5- إدخال عدد الأشخاص المستفيدين

6- إدخال بيانات وثيقة الزواج المطلوبة، ومن ثم الضغط على «قرأت الإرشادات وموافق على الشروط»

7- إدخال بيانات مقدم الطلب

8- إدخال الكود الموجود في الصورة، ثم الضغط على كلمة «إرسال الطلب»

المدة المحددة لاستلام وثيقة الزواج

يجري استلام الوثيقة في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام من وقت تسليم الطلب، وفي حال عدم الاستلام يتم إرجاع الطلب لإدارة الأحوال المدنية بالعباسية. وحددت الأحوال المدنية الأماكن التي يتم استخراج الوثيقة منها، وهي جميع المكاتب الخاصة بها التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.

كيفية الاستعلام عن وثيقة الزواج

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت عن إجراءات الاستعلام عن وثيقة الزواج بالرقم القومي، فضلا عن إدخال البيانات على الموقع واختيار الاستعلام عن وثيقة الزواج، كما يمكن الذهاب إلى أقرب فرع للسجل المدني والاستعلام عن وثيقة الزواج بالرقم القومي.