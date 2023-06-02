ما هو سن استخراج البطاقة الشخصية؟.. قانون «الأحوال المدنية» يجيب 

تستطيع حال بلوغك سن 15 عاما استخراج بطاقة شخصية، وهو ما أقره مجلس النواب وتم التصديق عليه جمهوريا، بشأن تعديل السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية بموجب القانون رقم 1121 لسنة 1995 بشأن لقانون الأحوال المدنية.

سن استخراج بطاقة الرقم القومي

ومع نشر التعديل المستحدث في الجريدة الرسمية، أصبح العمل ساري به من اليوم التالي، وتضمن النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاما.

تعديلات استخراج البطاقة الشخصية

تأتى هذه التعديلات والتي أقرها مجلس النواب في ضوء ما يشهده ملف الأحوال الشخصية في مصر، وتحديدا ما يتعلق بقانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي يمنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل شخص لا يقل عمره عن 15 عاما، شريطة أن يكون متمتعا بقواه العقلية.

قانون الطفل

كما تتفق التعديلات الجديدة مع قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ووفقا للتعديلات الجديدة بأن يكون سن استخراج البطاقة الشخصية خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عامًا.

قانون الأحوال المدنية

ووفقا للتعديلات المستحدثة لقانون رقم 1121 لسنة 1995 لقانون الأحوال المدنية تضمنت المادة الأولى من القانون استبدال عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.