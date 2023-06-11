قدمت برنامج «حياتي» لمدة 36 عاما.. من هي الإعلامية الراحلة فايزة واصف؟

غيب الموت منذ قليل الإعلامية فايزة واصف، بعد صراع مع المرض، بعد أن قدمت مسيرة كبيرة في مجال الإعلام.

وأعلن محمد توفيق ابن شقيقها خبر وفاتها عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، قائلا: «عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله».

فمن هي فايزة واصف؟

أبرز المعلومات عن الإعلامية فايزة واصف

- إعلامية ومؤلفة مصرية.

- تخرجت في كلية الآداب قسم علم نفس واجتماع.

- حصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون المسرحية من قسم التمثيل والإخراج.

- انضمت للإذاعة والتلفزيون منذ ستينيات القرن الماضي.

- قدمت سلسلة برامج منذ عام 1963.

- قدمت برنامج منوعات باسم «أغنية اليوم».

- اشتهرت بتقديم البرنامج التلفزيوني الاجتماعي «حياتي»، واستمر عرضه على القناة الأولى بالتلفزيون المصري لمدة تزيد عن 36 عاما، وقدمت برنامج «ربيع العمر» والهدف منه هو الاهتمام بالمسنين وحل مشاكلهم.

فايزة واصف والتليفزيون المصري

‏قالت الإعلامية الكبيرة فايزة واصف، في لقاء سابق لها مع «التلفزيون المصري» في برنامج «كنوز الوطن»، إنها قدمت برنامج «حياتي» في التليفزيون المصري لمدة 36 عاما، مؤكدة أنها تحب هذه النوعية من البرامج لأن دراستها تعتمد بشكل كبير على محتواها.

وأوضحت أنها تخرجت في كلية الآداب قسم الدراسات الاجتماعية والنفسية، وأنها أيضا تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، مشيرة أنها انضمت إلى معهد الفنون المسرحية ليس من أجل الدخول في مجال التمثيل، وإنما بسبب أنها كانت خجولة جدا وحاولت إخراج نفسها من هذا الخجل والمسرح ساعدها على ذلك.

حافظت الإعلامية فايزة واصف طوال مشوارها الإعلامي على جدية مهنتها ورسالة الإعلام وكان لها دوما العديد من المواقف التي أعلنت من خلالها جدية العمل الإعلامي وأهميته، لتؤكد دوما بأنها موهبة إعلامية استطاعت أن تحفر اسمها بتاريخ الإعلام العربي.