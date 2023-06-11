الراحلة فايزة واصف في حوار سابق: «مينفعش المذيعة تلبس سواريه»

غيب الموت، منذ قليل، الإعلامية فايزة واصف، بعد صراع مع المرض، بعد أن قدمت مسيرة كبيرة في مجال الإعلام، وقد أعلن محمد توفيق ابن شقيقها خبر وفاتها عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، قائلا: «عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله».

لا مقارنات

وللراحلة مواقف عديدة فيما يخص مجالها كمذيعة وإعلامية لها خبرتها في المجال الإعلامي، ففي حوار سابق لها مع «الوطن»، تحدثت عن وجهة نظرها بين جيلها وبعض مذيعات الجيل الحالي، موضحة: «لا توجد مقارنة على الإطلاق، حاليًا المذيعات يرتدين فساتين سواريه، ويظهرن على الشاشة، ولا أقصد البهرجة بمفهومها، أنا مش مقفلة، لكن السواريه ده للأفراح مش للتليفزيون، مبيعرفوش يلبسوا، يجب أن يكون الشكل مقبول فقط، ولكن ليس بالأحمر والأخضر».

وفيما يخص ثقافتهن ولباقتهن على الشاشة، قالت فايزة واصف: «أيامنا زمان، كنا نهتم بالثقافة، كنا بطبعنا مثقفين، ولذلك هناك استمرارية لنا، ونصيحتي لهن أن يكون لديهن اهتمام بالقراءة».

منافسة شريفة

وبشأن وجود صراع بين المذيعات قديمًا، أوضحت «فايزة»: «لم يكن صراعًا، ولكن منافسة شريفة، وكنا نتكاتف ليكون لدينا منتجًا جيدًا في النهاية، وأنا كنت خجولة جدًا، وعالجت نفسي من خلال دراستي للتمثيل والإخراج بالفنون المسرحية، بخلاف حصولي على ليسانس آداب، والتمثيل ساعدني على أن أقضي تمامًا على هذا الخجل».

وحول وجود مذيعة بعينها تشد انتباهها وتتابعها، قالت «الحقيقة لا أشاهد التليفزيون كثيرًا، ما عدا القناة الأولى، وماسبيرو زمان، وبقضي بقية يومي في النوم».