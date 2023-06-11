الراحلة فايزة واصف في حوار سابق: الزواج عن حب دائما يفشل و«الصالونات» يعيش أكثر

غيب الموت الإعلامية فايزة واصف، بعد صراع مع المرض، بعد أن قدمت مسيرة كبيرة في مجال الإعلام، وقد أعلن محمد توفيق ابن شقيقها خبر وفاتها عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، قائلا: «عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله».

وفي حوار سابق لها مع «الوطن»، استعادت الراحلة فايزة واصف، ذكرياتها مع زوجها الراحل السفير شريف ياسين، وقولها: «أنا اتجوزت جواز صالونات، وكان رجلًا محترمًا للغاية مفيش زيه في الدنيا، ولم يتدخل في عملي إطلاقًا، وكان ينفق هو على المنزل، وأنا أحتفظ براتبي لنفسي».

وفيما يتعلق بقيام المرأة العاملة بالإنفاق على المنزل، قالت: «إذا كان عندها فائض، والست لو أنفقت على نفسها واحتياجاتها، تعد أيضًا مساعدة لزوجها».

مش بحب المطبخ

وأضافت أن الزواج عن حب دائمًا يفشل و«الصالونات» يعيش أكثر، وعن الطريقة التي اتبعتها في حياتها للحفاظ على زواجها، قالت: «في البداية، كان اختياري جيدًا، وحاليًا هناك ارتفاع في نسب الطلاق، لأن هناك رغبة في الزواج من أجل الزواج فقط، دون أن يكون هناك تدقيق في الاختيار، يجعل الحياة تستمر، واستمر زواجي نحو 40 عامًا، بالرغم من أني مش ست بيت شاطرة، ولم أتزوج إلا عندما وجدت الرجل الذي يقول مش مهم الست تدخل المطبخ، وحتى الآن هناك من يتولى مهمة إعداد الطعام، ولم أحاول ولا مرة أن أفعل ذلك بنفسي مش بحب المطبخ، لأني كنت فتاة وحيدة على 3 أشقاء من الذكور، والتربية لها دخل في ذلك».

أفضل العمل للمرأة

وعن معيار الست الشاطرة، أوضحت فايزة واصف، «هي التي تسير في اتجاه معين ولا تحيد عنه، ويكون لديها اختيارات صحيحة، وأنا أفضل العمل للمرأة، وهناك فتيات يتخرجن من الجامعة، ويتجوزوا ويقعدوا في البيت، وابنتي منهن، الفتاة عندما يكون لها وظيفة ودخل يكون أفضل، ولكن إذا لم يكن لديها رغبة في العمل فهذه حريتها بالنهاية».