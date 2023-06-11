«العليا للحج»: الموسم سيكون قياسيا.. والتأشيرات المخالفة غرامتها 50 ألف ريال

أكد ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بدء سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية والقرعة، محذرا من الزحام الشديد هذا العام، قائلًا: «ربنا يعدي الموسم الحالي على خير».

ترك: بعثة كاملة قامت بمتابعة كل التجهيزات

وقال خلال حواره، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، على سي بي سي، إن هناك بعثة كاملة قامت بمتابعة كل التجهيزات، والمملكة العربية السعودية منحت فرصة لشركات جديدة لدخول سوق المشاعر، وهناك منافسة من عدة شركات.

وذكر أنه تم معاينة الوجبات التي سيحصل عليها الحاج في المشاعر، والمخيمات سيتم معاينتها قبل ذهاب الحجاج، والتجهيزات على افضل مستوى من ناحية الكراسي، ويوجد عرض كامل.

ضرورة التزام الحاج المصري بالإجراءات والمجموعات والمشرفين

وأشار إلى أن موسم حج هذا العام، سيشهد عددا قياسيا وزحاما شديدا، مشددًا على ضرورة التزام الحاج المصري بالإجراءات والمجموعات والمشرفين، مضيفًا أن هناك فوج من الواعظين.

وحذر من الدخول بتأشيرات مخالفة، مضيفًا: «التأشيرة المخالفة فيها غرامة 50 ألف ريال، وإهانة للبعثة المصرية، والمنع من دخول المملكة 5 سنوات لأن ذلك بمثابة مخالفة لقواعد الدولة المضيفة».