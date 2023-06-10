كيفية السعي بين الصفا والمروة في الحج (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين فيلما تعليميا عن الحج وصفة العمرة من النية إلى تمامها، وتضمن الفيلم كيفية السعي بين الصفا والمروة في الحج والتي يبحث عنها كثيرون لمعرفة كيفيتها في الحج.

كيفية السعي بين الصفا والمروة في الحج

وبالحديث عن موضوع كيفية السعي بين الصفا والمروة في الحج قالت رئاسة شؤون الحرمين إنه بعد الانتهاء من الطواف يمضي إلى المسعى ويستحب له في طريقه أن يشرب من ماء زمزم ثم يصعد الصفا قائلا نبدأ بما بدأ الله به تاليا قول الله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ.

وبالإضافة إلى كيفية السعي بين الصفا والمروة في الحج فقد تناول الفيديو أيضا ما يقال أثناء السعي حيث جاء فيه: ويتوجه نحو القبلة يحمد الله تعالى ويكبره ويدعوه بخضوع قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويكرر الدعاء ثلاث مرات ويدعو فيما بينها بما شاء.

الدعاء أثناء السعي بين الصفا والمروة

ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة ذاكرا ربه داعيا بما تيسر ويسن للرجل فقط أن يسرع بين العلمين الأخضرين فإذا وصل إلى المروة يدعوا كما فعل عند الصفا دون تلاوة الآية ليكون قد أتم شوطا من أصل سبعة أشواط ثم يعود إلى الصفا بالكيفية ذاتها، وفي كل مرة يذهب فيها من الصفا إلى المروة أو من المروة إلى الصفا يحتسب ذلك شوطا، ويستمر كذلك حتى يصعد المروة في الشوط السابع.