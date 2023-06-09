شركات السياحة: انطلاق أولى رحلات الحج البري الاثنين المقبل

قال أحمد عبدالجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أولى رحلات الحج البري ستنطلق يوم الاثنين المقبل، لافتا إلى أن حجاج المستوى البري وعددهم نحو 4 آلاف حاج سيستمرون في السفر للأراضير المقدسة حتى يوم 19 يونيو الجاري.

آخر رحلات الحج السياحي خلال مرحلة الذهاب ستكون يوم 22 يونيو

وأضاف لـ"الوطن" أن أولى رحلات الحج السياحي طيران لهذا العام ستنطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق يوم 14 يونيو 2023، لافتا إلى أن آخر رحلات الحج السياحي المسافرة جوا والمنطلقة من مصر إلى المملكة العربية السعودية ستكون يوم 4 ذو الحجة المقبل الموافق يوم 22 يونيو الجاري.

1483 شركة منظمة للحج هذا العام

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة للحج السياحي لهذا العام وعددها نحو 1483 شركة أنهت استعدادها لسفر حجاج السياحة وعددهم نحو 16 ألف حاج، لافتا إلى أن الجميع يعمل على تقديم أفضل خدمة للحجاج وإنجاح موسم الحج لهذا العام.

وأوضح أن تأشيرات حجاج السياحة بدأت في الصدور حاليا، موضحا أن شركات السياحة المنظمة للحج السياحي نبهت كافة الحجاج التابعين لها بالتواجد بمطارات السفر قبل أكثر من 5 ساعات من موعد انطلاق الرحلة، لافتا إلى أن مشرفي الشركات المرافقين للحجاج سيتواجدون بالمطارات قبل وصول الحجاج وذلك لشرح برنامج الرحلة والترتيب لكافة تفاصيل البرنامج.

يشار إلى أن مدة برنامج الحج المستوى الإقتصادى (البري والاقتصادى طيران) تتراوح ما بين 21 يوما وحتى 25 يوما.