الإسكندرية تبدأ إصدار تصاريح شوادر عيد الأضحى.. الاشتراطات والرسوم

تبدأ أحياء الإسكندرية، اعتبارا من اليوم الأحد إلى يوم الخميس 22 يونيو الجاري، في تلقي طلبات رسوم المعاينة الخاصة بمنح التصريح اللازم لإقامة الشوادر بمحال الجزارة وبيع وعرض اللحوم، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل إصدار تصاريح شوادر عيد الأضحى من قبل أحياء الإسكندرية، من حيث الاشتراطات والرسوم التي أقرتها محافظة الإسكندرية هذا العام.

إصدار تصاريح شوادر عيد الأضحى

وتبدأ عمليات إصدار تصاريح شوادر عيد الأضحى بدفع 1500 جنيه رسوم معاينة، ويتم تسليم التصريح في موعد أقصاه 26 يونيو الجاري.

ويُحظر على كل المواطنين أو محال الجزارة إقامة أي شوادر، لعرض الأضاحى الحية بالطرق العام

غرامات إقامة شوادر بدون تصريح

وفي حال إقامة شادر بدون تصريح يتم غلق المحل وفرض غرامة إعادة الشيئ لأصله، وقدرها 20 ألف جنيه، وغرامة بيئية قدرها 25 ألفا، وفي حال مخالفة اشتراطات الذبح بمحال الجزارة مع التصريح بإقامة شادر ملحق، يتم فرض غرامة قدرها 12500 جنيه عن اليوم الواحد.

أما في حال مخالفة اشتراطات الذبح بمحال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بدون إقامة شادر، يتم فرض غرامة قدرها 7500 جنيه عن اليوم الواحد، وفي حال إقامة شوادر لعرض الأضاحي الحية بالطرق العامة، يتم إزالتها وفرض غرامة إعادة الشيء لأصله قدرها 3000 جنيه.