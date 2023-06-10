موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023.. تأخير 14 دقيقة عن المحافظات

تتجه اهتمامات المواطنين في الوقت الراهن لمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023، حيث تقام متأخرة عن المحافظات الأخرى بقرابة 14 دقيقة عن قيام أولى صلاة العيد في المحافظات الأخرى، وذلك في 37 ساحة صلاة كبرى، وفقا لما حددته مديرية أوقاف الإسكندرية.

موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023

وترصد «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023، والتي تقام في تمام الساعة 6:24 صباحاً يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تعد الإسكندرية من آخر المحافظات التي يقام فيها صلاة العيد والذي ينطلق في محافظات أخرى خلال الساعة 6:10 صباحاً.

تأخير موعد عيد الأضحى في الإسكندرية

ويشهد موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023 تأخيرا يقرب من الساعة عن العام الماضي بسبب التوقيت الصيفي، حيث أن العام الماضي بدأت الصلاة في الساعة 5:28 بينما هذا العام ستكون في الساعة 6:24 صباحا.

وبدأت مديرية أوقاف الإسكندرية الاستعداد لصلاة عيد الأضحى، من خلال لقاء الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بمديري الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ لبحث آليات واستعدادات الإدارات الفرعية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

وتقام صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023 بجميع المساجد الكبرى والجامعة، إضافة إلى الساحات الملحقة بالمساجد لصلاة العيد والتي تغطي كل مناطق الإسكندرية.