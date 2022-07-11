مصرع شاب في ثاني حالات الغرق خلال عيد الأضحى بالإسكندرية

لقى شاب عشريني مصرعه غرقاً في شاطئ سيدي بشر المميز، بمدينة الإسكندرية، اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، ليصبح ثاني حالة غرق تشهدها الإسكندرية خلال إجازة العيد، بعد غريق شاطئ «شهرزاد» أمس الأحد، فيما جرت عمليات البحث عنه خلال الساعات الماضية، قبل أن تتوقف بسبب غياب الشمس مع غروب اليوم، على أن تستأنف عمليات البحث صباح الغد، في حالة عدم ظهور جثمانه خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل ثاني حالة غرق في الإسكندرية خلال العيد

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، إنه قد تم إخطارهم بحالة غرق لشاب يُدعى «عماد محمد عبدالمقصود الخولي»، 20 سنة، في شاطئ سيدي بشر المميز، شرق الإسكندرية، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية، منذ أمس وحتى اليوم.

وأضاف «المالحي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه أبلغ الغواصين أملاً في تحرك أي شخص قريب منهم، لإجراء عمليات البحث، بينما سيتجه عدد كبير مع صباح الغد، في حال عدم ظهور جثمان الشاب الغريق اليوم.

حقيقة غرق مصطافين في شاطئ «النخيل»

ونفى قائد «غواصين الخير» وجود حالات غرق بشاطئ «النخيل» غرب المدينة، كما زعمت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عن حالات غرق خلال ثالث أيام عيد الأضحى، مؤكداً أن الشاطئ مغلق منذ بداية الصيف، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بغلقه منذ عامين، وقرار محافظ الإسكندرية منذ واقعة الغرق الشهيرة، حيث يبدأ التواجد أمني من الصباح ويستمر حتى غروب الشمس، ويمنع تواجد أي فرد على الشاطئ، كما أن جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاوني، هي المسئوله عن الشاطئ ،وتضع حراسه عليه ليلاً.