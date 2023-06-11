فتح 16 مجزرا في كفر الشيخ خلال عيد الأضحى مجانا

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بدء الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تكثيف التفتيش على محال الجزارة والمطاعم

وقال «بشار»، في بيان، إنّ 16 مجزراً بمراكز ومدن وقرى المحافظة ستفتح أبوابها أمام الجمهور لذبح أضاحيهم، عقب إجراء الكشف الطبي الظاهري علي الأضاحي قبل وبعد الذبح مجاناً، مؤكداً أنه جرى إعلان حالة الطوارئ بمديرية الطب البيطري، وبالإدارات التابعة لها، وتكثيف أعمال التفتيش على محال الجزارة والمطاعم والسوبر ماركت، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

صرف 30 كيلو ردة شهرياً لكل رأس ماشية مؤمن عليها

وأضاف «بشار»، أنه تم التنسيق مع المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لتفعيل قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف 30 كيلو ردة شهرياً لكل رأس ماشية مؤمن عليها، وعددها أكثر من 60 ألف رأس ماشية، لتخفيض أسعار الأعلاف مما يكون له مردود على أسعار الأضاحي.

الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، عن الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز المجازر الحكومية ونقاط الذبح، كما تم التوجيه بالتنسيق الدائم والمستمر بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للقيام بأعمال رفع المخلفات الناتجة عن ذبح الأضاحي بالمجازر والتخلص منها وفقاً للمعايير البيئية والقواعد الصحية والبيطرية المتبعة، كما تم التوجيه بفتح جميع المجازر لمدة 24 ساعة على مدار اليوم الواحد خلال فترة أيام عيد الأضحى لاستقبال الأهالي لذبح الأضاحي بالمجان.