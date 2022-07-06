فتح المجازر الحكومية لذبح الأضاحي مجاناً طوال أيام العيد بالبحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فتح جميع المجازر الحكومية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وعددها 20 مجزراً، أمام المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتي قرار محافظ البحيرة بفتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان، تيسيراً على المواطنين، وللحفاظ على الصحة العامة، والمظهر الحضاري للمحافظة.

متابعة فتح المجازر بصفة منتظمة يومياً

كما أكد محافظ البحيرة على ضرورة قيام مديرية الطب البيطري بمتابعة استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يومياً، اعتبارا من أول عيد الأضحى وحتى آخر أيام العيد، مع تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد.

كما شدد على قيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر، بالاشتراك مع الأجهزة المختصة (التموين ومباحث التموين والشرطة) بمراقبة الأسواق والمحالات والمطاعم، والتأكد من صلاحية اللحوم والمنتجات المعروضة بها، ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية، ومنع الذبح خارج المجازر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع متابعة كافة الأعمال الأخرى، وكذلك التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل على إصلاح أي أعطال بها فوراً من خلال لجنة مختصة، مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل، وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية.

وشدد «آمنة» على التنبيه على مديري الإدارات البيطرية، كل بدائرة مركزه، بالإشراف على جميع الأعمال بصفة شخصية، ورفع درجة الاستعداد القصوى، واستمرار تواجد فريق العمل بغرفة العمليات بالمديرية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لتلقى أية شكاوى أو حالات اشتباه بأي أمراض أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.