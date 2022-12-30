الأحد.. فتح باب التقديم أمام القطاع الخاص لتشغيل المجازر الحكومية

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن فتح باب التقديم أمام الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية بداية من الأحد المقبل حيث تتلقى الوزارة الطلبات، في إطار خطة الدولة للعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى كل محافظات الجمهورية لتقديم خدمة تليق بالمواطن.

المستندات المطلوبة لتشغيل مجزر

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على رخصة إدارة وتشغيل المجازر فهي كالتالي:

- دراسة جدوى مبسطة عن المجزر المستهدف تشغيله بعد إجراء المعاينة على الطبيعة.

- شرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التي تتخذها الشركة في إدارة المجازر.

- سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة.

- موقع مقر الشركة والمستند الذي يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة.

- مدى خبرة وتأهيل فريق العمل متضمن السيرة الذاتية.

- أي معلومات أخرى ترغب الشركة في تقديمها.

- المستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة السجل التجاري الساري، البطاقة الضريبية، شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة.

- صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسي.

ضوابط تراعى في تقديم المستندات

- التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن الذبح والسلخ والتشفية باستخدام العمالة والجزارين المؤهلين على طرق الذبح السليمة.

- أعمال النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات.

- أعمال الصيانة الدورية سواء يومية أو شهرية أو سنوية أثناء التشغيل لكل المعدات والآلات بالمجزر.

- توريد وتركيب كل قطع الغيار اللازمة للتشغيل.

- توريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الإيجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وفى الأوقات المحددة.

- توفير وسائل التأمين الصحي والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر محل هذا العقد وفق اشتراطات التنمية المحلية.