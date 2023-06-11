«سلامة الغذاء»: تنفيذ 86 مأمورية رقابية وتحرير 500 مخالفة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ19، وذلك عن الفترة من 2 – 9 يونيو الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، تضمنت التالي:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 86 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 6 منشآت غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 5 مصانع وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 28 زيارة، وسجلت 3 منشآت لدى الهيئة، واستوفت 2 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 1501 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 4000 رسالة بواقع 210000 طن، تنوعت م ابين 360 صنفا من خضر وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة من 134 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر هولندا، السعودية والسودان.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1110 رسائل بواقع 331929 طنا، تم رفض 5 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 134 صنفا من قمح، فول صويا، زيوت متنوعة، أرز من 80 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، البرازيل والهند.

فحصت 790 منتج جديد، وأصدرت 24 شهادة بيع حر

ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 7 زيارات رقابية، وسجلت 165 منتج و9 شركات، كما فحصت 790 منتج جديد، وأصدرت 24 شهادة بيع حر لعدد 5 دول. وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وسجلت الإدارة 2 مضرب أرز.

معاينة 9 مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية في المحافظات

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 12 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، كما تم معاينة 9 مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، الشرقية ودمياط، تم الموافقة على 7 مواقع منها.وتم عرض تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الوضع الحالي لمخازن التغذية المدرسية (الجديدة والقائمة) أمام اللجنة التنسيقية العليا المسئولة عن إدارة ملف الوجبة المدرسية على مستوى الجمهورية بالمؤتمر الثاني عشر بجهاز الإمداد والتموين بوزارة الدفاع .

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ11 مأمورية رقابية على المحالب في محافظات البحيرة، الشرقية، الغربية، الإسكندرية، الدقهلية، وبني سويف.بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 25 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 20 شكوى، وجار فحص 5 شكاوى. وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 115 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

فحص على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء

كما أجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، وأصدرت 17 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 72 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 1 فندق لدى الهيئة واستوفى 1 فندق لاشتراطات الترخيص وفقاً لقائمة الفحص ليصل عدد الفنادق المستوفاة إلى 29 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 29 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات وسجلت 2 وحدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تنفيذ 52 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 52 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 13 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 3 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1299 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

كما جرى تسجيل 142 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 16 منشأة تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 90 معاينة لمحال عامة.

المرور على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات ،، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وتم ضبط 8 طن مخلل، 7 آلاف عبوة مشروب غازي، 1 طن رنجة، وجميعها منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 500 مخالفة وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 11 إقرار إعدام لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر بشن حملات على عدد من المنشآت الغذائية داخل المدينة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ( برجر لحوم ودجاج، بسطرمة، سمبوسة، جبن موزاريلا وجبن رومي، حلويات شرقية )، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بناء على قرار صاحب المنشأة.