«سلامة الغذاء»: تنفيذ 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية بالمحافظات

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع، التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 3 مصانع وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء.

وأجرت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، المرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ونفذت 2 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز، وسجلت 3 مضارب أرز.

16 مأمورية رقابية على المخازن

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، وتم استيفاء 2 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة لدى الهيئة 218 مخزن.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ9 مأموريات رقابية على المحالب في محافظات البحيرة، الجيزة، الشرقية، الفيوم، كفر الشيخ، والإسكندرية، ليصل إجمالي عدد المأموريات التي تم تنفيذها على المحالب ومراكز تجميع الألبان إلى 910 مأموريات حتى الآن.

إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة

بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 41 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 35 شكوى، وجاري فحص 6 شكاوى. وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 435 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة. وأجرت الإدارة العامة للمجازر 20 زيارة فحص على مجازر الدواجن ومصانع أمعاء حيوانية، وأصدرت 21 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وجرى استلام مجزر رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر والذي يعد من أحد المجازر التي تم تطويرها على مستوى الجمهورية؛ طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في وجود لجنة مشتركة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية. وشاركت إدارة المجازر في اجتماع مع هيئة الخدمات البيطرية بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، لوضع القواعد المنظمة لإجراءات الفحص في المواني للمنتجات الغذائية الواردة ذات الأصل الحيواني طبقًا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 69 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 2 فندق و 1 مطعم لدى الهيئة، كما استوفى 1 فندق لإشتراطات الترخيص وفقاً لقائمة الفحص ليصل عدد الفنادق المستوفاة إلى 27 فندق.

تنفيذ 34 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 9 زيارات رقابية، تنوعت ما بين مراكب سفن صيد ومصانع أسماك وموردين، كما تتم متابعة المصانع التي تم سحب عينات منها فيما سبق لاتخاذ الإجراءات مع حالات عدم الامتثال.وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 34 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 54 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1284 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

وجرى فحص 550 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية بالإضافة إلى تسجيل 493 منشأة، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 62 معاينة لمحال عامة، وتم استيفاء عدد 2 محل لاشتراطات ترخيص تداول الغذاء ليصل عدد المحال المستوفاة للاشتراطات 44 محل.

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط 45 طن مخلل و120 كجم عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي.