«سلامة الغذاء»: تنفيذ 85 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في أسبوع واحد

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ16، وذلك عن الفترة من 13 حتى 19 مايو الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة، ومنها مشاركة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في افتتاح فعاليات أعمال البعثة التجارية المصرية إلى المملكة المغربية والتي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال الفترة من 15 - 18 مايو الجاري.

وأكد «الهوبي»، أن التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعات الغذائية سواء في صناعة المنتج الغذائي أو في مجال الطباعة والتغليف استوجب علينا أن ننتهج النهج الوقائي وأن نطور من منظومة تحليل وتقييم المخاطر، وهو ما يعزز بدوره من ثقل المنتج الغذائي المصري ويزيد من فرص تواجده وتنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

وأشار بيان صادر عن المركز، اليوم الأحد، إلى أن نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية لدى الهيئة فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 4 مصانع وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 40 زيارة، وأصدرت 2174 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

ولفت إلى أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات، بلغ 4650 رسالة بواقع 240000 طن، تنوعت ما بين 410 صنف من موالح وفواكه وخضر ومنتجات غذائية متنوعة من 134 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر إيطاليا، السعودية وهولندا.

عدد الرسائل الغذائية الواردة 1655 رسالة للهيئة

كما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1655 رسالة بواقع 281250 طن، تم رفض 23 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 145 صنف من قمح، فول صويا، دواجن ولحوم مجمدة، وبن وشاي من 80 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، وإندونيسيا، والهند وأوكرانيا.

وفيما يخص الإدارة العامة لشئون المعامل، تم إعداد التقارير الفنية لعدد 1450 عينة من شحنات الأغذية المستوردة و363 عينة لأغذية معدة للتصدير و125 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 143 عينة منتجات الأغذية الخاصة و483 دراسة طلبات تظلمات.