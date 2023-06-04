«سلامة الغذاء» تصدر تقريرها الأسبوعي.. 69 مأمورية رقابية وتعزيز التجارة مع بلغاريا

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ18 عن الفترة من 27 مايو حتى 2 يونيو الجاري، والذي تضمن العديد من اللقاءات والأنشطة المختلفة، حيث استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المستشار جيورجي نديالكوف، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة البلغارية بالقاهرة، يوم الاثنين 29 مايو الماضي بمقر مكتبه.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا خلال الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بنفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين، حيث أوضح الهوبي أنّ صادرات مصر من السلع الغذائية لبلغاريا في الربع الأول من العام الجاري، تمثلت في ملح الطعام الذي احتل المرتبة الأولى، ثم الفاصولياء الطازجة والمجمدة، أما واردات بلغاريا إلى مصر، فجاءت زيوت عباد الشمس في المرتبة الأولى ، وأعرب الدكتور طارق الهوبي عن أمله في زيادة حركة التجارة البينية للمنتجات الغذائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أشاد المستشار جيورجي نديالكوف، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة البلغارية في القاهرة، باللقاء الذي جمعه ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستعرض دور منظمة سلامة الغذاء البلغارية والتي تأسست في عام 2011، مؤكدًا رغبة بلاده في التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يعزز من زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

والتقى الهوبي، إليزابيث ميلو، الملحق الزراعي الجديد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وميلندا ميادور، مستشار شؤون الزراعة في السفارة الأمريكية، الثلاثاء الموافق 30 مايو الماضي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، خاصة وأنّ السوق الأمريكي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

كما التقى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الثلاثاء 30 مايو الماضي، أماندا هودجز، مديرة التجارة وتمكين الأسواق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسامي حسيني، المستشار الزراعي بالسفارة الأسترالية بالمملكة العربية السعودية، وتناول اللقاء التعاون السابق بين البلدين في مجال سلامة الغذاء، واستعراض الجانب الأسترالي لدعم دراسة بحثية على بعض منتجات اللحوم المجمدة المستوردة للوصول إلى النتائج الأدق والأمثل والمتعلقة بفترات الصلاحية اللازمة لتخزين تلك المنتجات.

وشهدت جلسة يوم الأربعاء 31-5-2023 من منتدى LYNX مناقشات بناءة بين الدكتور طارق الهوبي وكبار الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف واللوجستيات في مصر، ومن أهم الموضوعات التي تم تناولها خلال الجلسة التفاعلية، تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية لزيادة الصادرات، وخطة رقمنة إجراءات الهيئة وتسهيلها وتقليل الوقت اللازم للإفراج الجمركي/ وكذا أهمية دور الهيئة في تعزيز سلامة الأغذية وزيادة الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ودور الهيئة في الرقابة على الواردات الغذائية بما يضمن سلامة ومأمونية الغذاء.

واستقبل الهوبي، اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية - والسيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات - المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية - يوم الخميس الموافق 1 يونيو الجاري، للوقوف على أولى خطوات التعاون في مجال الاستزراع السمكي من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المصرية في هذا المجال في تعزيز صادرات الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي والمساعدة في فتح أسواق عالمية جديدة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الأسماك البحرية في القضايا ذات الصلة كل فيما يخصه.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 69 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 13 مصنعًا، وجار الإدراج بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 33 زيارة، وسجل 1 مورد لدى الهيئة، واستوفت 2 محطة تعبئة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 1643 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 4715 رسالة بواقع 230000 طن، تنوعت بين 425 صنفا من موالح وفواكه وخضر ومنتجات غذائية متنوعة من 130 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر هولندا، السعودية وأندونيسيا.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1155 رسالة بواقع 313924 طنا، تم رفض 6 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية بين 137 صنفا من قمح، وفول صويا، وزيوت متنوعة، وألبان ومنتجاتها من 77 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، أندونيسيا والهند.

وأعدت الإدارة العامة لشؤون المعامل التقارير الفنية لعدد 1457 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و230 عينة لأغذية معدة للتصدير، و128 عينة للأغذية المحلية، إضافة إلى 93 عينة منتجات الأغذية الخاصة و560 دراسة طلبات تظلمات.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ونفذت 3 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز، وسجلت 5 مضارب أرز.

ولا تزال إدارة التدريب بالهيئة تستكمل الدورة التدريبية الخاصة بمتطلبات سلامة الغذاء طبقًا لقوائم فحص مصانع الأغذية ومراحل المأمورية الرقابية، خلال الفترة من 30 مايو حتى 1 يونيو الجاري لـ20 متدربا آخر من مفتشي الإدارة العامة للمصانع بالفروع الإقليمية للهيئة ، وتستهدف ما يلي.

- التزام المفتش بقيم وأخلاقيات الوظيفة.

- توحيد تقييم اشتراطات سلامة الغذاء طبقًا لقوائم الفحص الجديدة الخاصة بالمصانع لتتناسب مع طبيعة كل صناعة وحجمها.

- التأكيد على اشتراطات سلامة الغذاء التي تضمنها القرار رقم 11 لسنة 2020.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، وتم استيفاء 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة لدى الهيئة 219 مخزنا.

كما تم معاينة 2 موقع جديد لمخازن التغذية المدرسية بمحافظة المنوفية، ليصل إجمالي عدد المواقع التي تم معاينتها منذ يناير من العام الجاري 96 موقعًا، تم استيفاء 62 موقعًا منها يصلح لإنشاء مخازن مدرسية جديدة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم تنفيذ 13 مأمورية رقابية على المحالب في محافظات البحيرة، والمنوفية، والغربية، والفيوم، وسجلت الإدارة عدد 2 محلب، واستوفى 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء 38 محلبًا حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 61 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة «البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء»، وجهاز حماية المستهلك، إضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 53 شكوى، وجار فحص 8 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 120 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة، كما أجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات فحص على مجازر الدواجن، وأصدرت 11 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وأجرت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي، 55 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 1 مطعم لدى الهيئة، كما استوفى فندقا اشتراطات الترخيص وفقا لقائمة الفحص ليصل عدد الفنادق المستوفاة إلى 28 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 16 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات وسجلت 2 وحدة لدى الهيئة، واستوفت 2 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدارجها بالقائمة البيضاء.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 10 زيارات رقابية، تنوعت بين مراكب/ سفن صيد ومصانع أسماك وموردين، كما تتم متابعة المصانع التي تم سحب عينات منها فيما سبق لاتخاذ الإجراءات مع حالات عدم الامتثال.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، جرى تنفيذ 49 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية، للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 10 منشآت تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة المقبلة في محافظة القليوبية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 12 فرعا، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1296 فرعا لـ45 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 164 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، إضافة إلى تسجيل 8 منشآت تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 86 معاينة لمحال عامة، وتم استيفاء 13 محل لاشتراطات ترخيص تداول الغذاء ليصل عدد المحال المستوفاة إلى 57 محلا، وحضر مدير فرع الهيئة بمحافظة مطروح اجتماع سكرتير عام المحافظة لبحث تفعيل منظومة المحال العامة وإزالة المعوقات التي تواجه تفعيلها بالمحافظة.

حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، شنّ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، حملات على 250 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط طن مش، 150 زجاجة مشروب غازي، 500 عبوة منتجات غذائية مختلفة منتهية الصلاحية، وطن حلاوة طحينية تحتوي على مواد إضافية غير مصرح بها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتم تنفيذ 18 قرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية تقدر بوزن 5 أطنان، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشنّ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر، حملات مشتركة مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وأسفرت الحملات عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية «أكياس شيبسي، وعلب كانز، وفراخ وكبده مجمدة وجبن رومي»، واتخذت الإجراءات القانونية ضد تلك المخالفات.