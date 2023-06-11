حكم الإحرام في الحج.. الأزهر يوضح أنواعه وأفضله

تناول الأزهر الشريف موضوع حكم الإحرام في الحج عبر الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى، وأكد أنّ الإحرام من أركان الحج، وهو نِيَّةُ الدخول في النُّسك، وبه يتبين قدرُ هذه الفريضة العظيمة حيث إنّ الله تعالى جعل لأدائها أوقاتًا وأزمانًا وأوصافًا معينة، فهناك مواقيت زمانية يجب ألا تتأخَّر ومواقيت مكانية يجب ألا تُتَجاوَز.

حكم الاحرام في الحج

وبين الأزهر الشريف حكم الإحرام في الحج باعتباره من أركان الحج، موضحا أنّ من أراد الإحرام فعليه أن يتجرَّد من ملابسه المخيطة، ويسن له أن يغتسل؛ لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم – اغتسل لإِحرامه، ويسن له أن يتنظف بأخذ شعر إبطيه وعانته وقص شاربه وأظافره، ويجوز له وضع الطيب على بدنه قبل الشروع في الإحرام، ثم يرتدي ملابسَ الإحرام ناويًا أداءَ المناسك، ثم يمتنع عن محظورات الإحرام.

أنواع الإحرام وأفضلها

وأشار مركز الأزهر للفتوى في حديثه عن حكم الإحرام في الحج إلى أن هناك 3 أنواع للإحرام وهي:

الإفراد: هو أن تُحرِمَ بالحج مفردًا، فإذا وصلتَ مكة طُفت للقدوم، ثم إن شئت سعيتَ للحج أو أخرت السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا تحلق ولا تقصر ولا تحل من إحرامك إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق يوم العيد وليس عليك هدي.

القِران: أن تحرم بالعمرة والحج معًا، فإذا وصلتَ مكة طُفت للقدوم، ثم إن شئت سعيتَ للحج أو أخرت السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا تحلق ولا تقصر ولا تحل من إحرامك إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق يوم العيد ويكون عليك هدي.

التمتع: أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحل منها، ثم تحرم بالحج، فإذا وصلتَ مكة طُفت وسعيت للعمرة، وحلقت أو قصرت وتحللت من إحرامك، فإذا كان يوم التروية – الثامن من ذي الحجة - أحرمت بالحج وحده، وأتيت بجميع أفعاله ويكون عليك هدي. وأكد مركز الأزهر أن أفضلُ الأنواع التمتع؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمرَ به أصحابَه –رضي الله عنهم-، ثم القِرَان ثم الإِفراد.

متى يلبس الإحرام في الحج

وفي اطار الحديث عن حكم الإحرام في الحج وللإجابة على سؤال متى يلبس الإحرام في الحج والعمر فقد أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه يجوز للحاج أن يلبس ملابس الإحرام قبل الخروج من بيته وفي المطار، أو على متن الطائرة، ما لم يتجاوز الميقات.

وفي هذا الإطار بثت القناة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين فيديو يتضمن فيلم تعليمي عن صفة العمرة من النية إلى تمامها، وجاء فيه أنه يستحب للمعتمر قبل العمرة الاغتسال والطهارة، وازالة شعر الابط والعانة ووتقليم الاظافر وتطيب البدن دون ان يمس الطيب ملابس الاحرام ببياض كبياض الصحيفة الخالية من الذنوب يلبس المحرم الإزار والرداء، أما المراة فترتدي ملابس تليق ببيت الله غير متبرجة بزينة.

وتابع الفيديو: «تبدأ رحلة الجلال من الميقات، في الطريق إلى مكة يمر كل معتمر بمقيات قدومه، والمواقيت المكانية هي ذو الحليفة أبيار علي لأهل المدينة، والجحفة رابغ لأهل الشام، وقرن المنازل السيل الكبير لأهل نجد، يلملم السعدية لأهل اليمن، ذات عرق لأهل العراق، وهذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، وأهل مكة يحرمون من أدنى الحل وهو خارج حد الحرم».