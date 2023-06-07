الأزهر يوضح حكم ارتداء 5 أشياء أثناء الإحرام: منها النظارة والحذاء الطبي

تحت عنوان «افعل ولا حرج»، نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عددا من مظاهر التيسير في نسك الإحرام، مصحوبة بصور توضيحية عبر صفحة المركز الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أوضح حكم ارتداء 7 أشياء، هي الساعة والنظارة والخاتم والحذاء والحزام الطبيين، إضافة إلى حكم حمل حقيبة اليد والمظلة، فضلا عن حكم إحرام المرأة الحائض.

التيسير في نسك الإحرام

وقال مركز الأزهر للفتوى إنه يجوز للحاج الآتي:

1- أن يلبس ملابس الإحرام قبل الخروج من بيته وفي المطار، أو على متن الطائرة، ما لم يتجاوز الميقات.

2- للحاج أن يلبس مع ملابس إحرامه ساعة يد ونظارة شمس وخاتما، وله أن يحمل حقيبة دون حرج.

3- للحاج أن يلبس مع ملابس إحرامه حذاء وحزاما طبيين، إذا كان له فيهما حاجة ملحة.

4- تنوي الحائض والنفساء الإحرام، إذ أن الطهارة ليست شرطا لصحته.

5- يباح للمرأة المحرمة أن تغسل شعرها وتمشطه مع التحرز قدر الطاقة عن تعمد إسقاطه.

6- يجوز للحاج قبل مجاوزة الميقات أن يغير نيته بين الأنساك الثلاثة «الإفراد والتمتع والإقران»، وبعد مجاوزة الميقات يجوز الإنتقال من الإفراد أو القران إلى التمتع، وفي عكس ذلك تفصيل وخلاف بين الفقهاء.

7- يجوز للمحرم أن يحمي رأسه من أشعة الشمس بمظلة ولا يلبسها في رأسه بل يحملها بيده.

8- يباح للحاج أن يغتسل حال إحرامه مع تجنب وضع الطيب.