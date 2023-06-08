«الأزهر العالمي للفتوى» يوضح شروط وجوب الحج

مع اقتراب موسم الحج، ترد الكثير من الأسئلة على أذهان المسلمين، خاصة أولئك الذين يذهبون لأداء فريضة الحج، في محاولة منهم للوقوف على الطريقة الصحيحة والسليمة لأداء مناسح الحج.

وورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من أحد متابعيها يسأل عن شروط وحوب الحج على الشخ، ورد «الأزهر العالمي للفتوى» على هذا السؤال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الأزهر العالمي للفتوى يجيب

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في رده على السؤال: «إن شروط وجوب الحج على الإنسان هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة».

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنّه من قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدي الفريضة مكانه، ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.

حكم الحج عن الوالدين

ومن ناحية أخرى، أوضحت دار الإفتاء المصري، عبر موقعها الإلكتروني، إنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويرجى أن يجزئه كما ذكر أبو حنيفة.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنّ الجواز ثابت بما روي: أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» أخرجه الترمذي في سننه.