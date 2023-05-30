مناسك الحج بالترتيب للنساء.. تختلف عن الرجال في الإحرام والتحلل

مع اقتراب موسم الحج، يهتم جميع الحجاج بمعرفة مناسك الحج، وكذلك السيدات بالبحث عن مناسك الحج بالترتيب للنساء، وذلك لأن هناك اختلاف في بعض التفاصيل بين الرجال والنساء.

ويوضح التقرير التالي مناسك الحج بالترتيب للنساء، وذلك لتتأكد من أداء فريضة الحج، التي تعد الركن الخامس من أركان الإسلام بطريقة صحيحة.

مناسك الحج بالترتيب للنساء

وحول مناسك الحج بالترتيب للنساء، فترتدي السيدات الملابس المعتادة، على أن تكون ساترة لكامل جسدها، من شعر رأسها إلى قدميها، ولا يكشف منها إلا الوجه والكفيين، كما أن ملابسها تكون واسعة و فضفاضة لا تلفت النظر، والمستحب اللون الأبيض.

الطواف والسعي

يجرى التوجه إلى البيت الحرام والطواف، واستقبال الكعبة المشرفة والحجر الأسود، ثم ترفع السيدة يديها مثلما ترفعها في تكبيرة الإحرام، ناوية الطواف حتى أن تتم 7 أشواط؛ إذ تكون من بداية الحجر الأسود إلى نهايته في كل شوط، ثم السعي بين الصفا والمروة، على أن تكون الهرولة للرجال فقط دون النساء، وذلك حتى الانتهاء من أشواط السعي السبعة.

يوم التروية

يذهب الحاج في يوم التروية إلى منى ليصلي بها الظهر، ثم يبيت حتى يصلي يوم عرفة، ويعتبر المبيت سنة، فإذا بات بعرفة لا شيء عليه.

الوقوف بعرفة

يستعد الحاج للوقوف بعرفة، ويكون يوم 9 من ذي الحجة، فهو أعظم ركن للحج.

المبيت بمزدلفة

بغروب يوم عرفة يجرى التوجه إلى مزدلفة، وعند الوصول يؤدي الحاج فرض المغرب والعشاء، ثم تبيت بمزدلفة لتصلي الصبح وتتوجه إلى منى.

التحلل من إحرام الحج

تقص النساء أطراف شعرها، وبهذا يحصل التحلل من الإحرام.

طواف الإفاضة

ثم بعد ذلك يذهب الحاج إلى مكة، لكي يطوف بالكعبة 7 أشواط، وهو طواف الفرض، ثم يصلي ركعتين بمقام إبراهيم، وبعد ذلك يشرب من ماء زمزم، ثم يسعى بين الصفا والمروة.

رمي الجمرات في أيام التشريق

يبيت الحاج في منى، وهناك يرمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والعقبة.

طواف الوداع

وهو توديع البيت الحرام، وتنتهي به المناسك.