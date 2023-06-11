الأوراق المطلوبة لترخيص سيارات الطعام المتنقلة.. 9 خطوات أساسية

سيارت الطعام المتنلة أصبحت منتشرة بالفعل في الكثير من الأحياء والميادين الكبرى وعلى الطرق الرئيسية بين العديد من المحافظات، نظرًا لأنّها من المشروعات التي تدعمها الدولة للرغبين في فتح فرص جديدة للعمل، وكل الفئات العمرية من 18 سنة.

لذا حرصت الدولة على تحديد بعد الشروط المطلوبة لتنظيم هذا النوع من المشروعات، وحتى تتأكد من الموصفات والشروط الصحية من الأطعمة والمشروبات المقدمة للمترددين عليها.

الأوراق المطلوبة لترخيص سيارات الطعام المتنقلة

وتتمثل الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص العربات الطعام المتنقلة فيما يلي:

- تقديم طلب موضح به كل البيانات ومحل الإقامة.

- توضيح نوع العربة ومساحتها والمكان المطلوب الترخيص به.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها يالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء للإناث.

- ترخيص حديث للسيارة من قسم المرور، في حالات السيارات المتحركة على الطرق.

- شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- استيفاء جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بسلامة الغذاء.

شروط الحصول على ترخيص سيارات الطعام المتنقلة

وجاءت شروط الحصول على ترخيص سيارات الطعام المتنقلة، وفقًا لمواد القانون كما يلي:

- أن يكون مقدم الطلب من المقيمين في المحافظة التي ستعمل بها سيارة الطعام المتنقلة.

- يقدم الطلب للحي التابع له إداريا.

- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

- ألا يقل سنه عن 18 عامًا.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أومخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على الترخيص متاح للجمعيات والمؤسسات الأهلية.