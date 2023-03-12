رئيس «مشروعات النواب» يطالب بتحصيل حق انتفاع من أصحاب عربات الطعام المتنقلة

شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مناقشات واسعة بشأن حقوق الانتفاع من أصحاب عربات الطعام.

واقترح النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إجراء تعديل على نص قانون عربات الطعام المتنقلة والمطبق حاليا من خلال تحصيل حق انتفاع من صاحب عربة الطعام، وذلك بعيدا عن الترخيص الصادر لمزاولة النشاط.

وطرح النائب محمد مرعي، تساؤلا لمسؤول وزارة التنمية المحلية بشأن أحقية السماح للجهات الإدارية بتحصيل حق انتفاع منفصل عن الترخيص للعربة المتنقلة للطعام، لافتا إلى أن العلة في ذلك إمكانية الفصل بين حقي الترخيص والاستغلال.

وطالب رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، بوضع ضوابط لحق الانتفاع في الأماكن المميزة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: «هذه الأماكن لها وضع خاص».

جاء هذا خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

الترخيص للعربة المتنقلة للطعام

وقال النائب محمد مرعي: «إذا قام صاحب أرض بإيجار مساحة داخل أرضه لعربات الطعام المتنقلة، يلزم فقط بالرخيص ولا يدفع رسوم حق ارتفاع»، مبينا أنه يريد فتح الباب أمام الأفراد للقيام بمشروع خاص بهم.

وقالت هالة أبو السعد، إننا يجب أن نغير فكر الحكومة، ونفكر في الأمر بفكر اقتصادي بهدف توفير فرص عمل للشباب مما يرفع عن كاهل الدولة أعباء التشغيل.

واستطردت «أبو السعد»: «لا يجب تحميل الشباب مبالغ كثيرة لأن ذلك يفرغ الهدف من القانون».

واقترح مرعي، أن تكون رسوم الترخيص 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه حد أقصى لحق الاستغلال.

وقال مسؤول المجتمعات العمرانية، إن حق الاستغلال يختلف من مكان لآخر حسب تميز المكان فى الأماكن الخاضعة للمجتمعات العمرانية.

وانتهى النقاش بأن تكون رسوم الترخيص لعربات الطعام 3 آلاف جنيه و7 آلاف كحق استغلال سنويا في الأماكن الخاضعة للمجتمعات العمرانية.