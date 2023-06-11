شيماء البرديني: مصر تخطت الأزمات بفضل تكاتف الشعب والقيادة السياسية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في أي لقاء يجمعه بطلاب مصر، سواء في الكليات العسكرية أو غيرها من الكليات يكون «أبوي»، حيث يطلعهم على كل ما يحدث في مصر، وما يدور في الأوضاع المصرية والعالمية، والتحديات التي نواجهها، موضحة أنّ لقاء الرئيس بطلاب الكلية الحربية أمس كان عنوانه «الصراحة».

تجربة مصر أمام الكوميسا

وأضافت البرديني، خلال حديثها مع الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «dmc»، أنّ الرئيس السيسي تحدّث أمام تجمع الكوميسا عن تجربة مصر، وكيف حملت التجربة المصرية تحديات كبيرة جدا للتحديات التي واجهتنا، وطرق المواجهة التي كانت عن طريق التمهيد للسلم والهدوء والحوار، مشيرة إلى أنّ الرئيس تحدّث مع طلاب الكلية الحربية أمس، عن الأزمة الاقتصادية العالمية، ودور مصر كدولة تحاول الخروج من هذه الأزمة.

أزمات مصر مرّت بسلام بفضل حسن التصرف

وشرحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ كل الأزمات التي مرت على مصر مرت بسلام، كانت بفضل حسن التصرف من القيادة السياسية وتكاتفها مع الشعب المصري، واستطعنا الخروج من أزمة كورونا وكانت أصعب من الوضع الحالي بكثير ومرت، متابعة: «نمر الآن بأزمات اقتصادية متالية بسبب حروب وصراعات بين دول ووضع اقتصادي عالمي تحاول الدولة الخروج منها».