موعد ظهور محصول المانجو في أسواق الإسماعيلية.. مذاق شهي وأنواع مختلفة

مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر يونيو من كل عام، تبدأ الأسواق في الاستعداد لاستقبال محصول المانجو في الإسماعيلية بالظهور، لتبدأ بشائره مع منتصف شهر يوليو المقبل، حيث يقبل على هذه الفاكهة كثيرون نظرا لمذاقها المتميز.

وتجرى تجهيزات على قدم وساق في عديد من الأسواق، خاصة سوق مدينة «المستقبل»، على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، استعداداً لموسم المانجو، فيما قال سيد عبد المنعم أحد التجار إن الموسم هذا العام سيكون أقصر من الموسم الماضي.

موعد طرح محصول المانجو في الإسماعيلية

وذكر «عبد المنعم» لـ«الوطن»، أن محصول المانجو سيظهر في أسواق الإسماعيلية خلال 20 يوما تقريباً، وذلك لبعض الأنواع من البشاير كالسكري الأبيض والسكري الممتاز، ولن يستمر موسم السكري طويلاً هذا العام باعتباره من أكثر الأنواع التي تختفي من الأسواق.

وأضاف، أنه مع انتهاء شهر يوليو وبدء اقتراب شهر أغسطس سيظهر محصول المانجو في الإسماعيلية بشكل كبير ومكثف، نظراً لنضج كل أنواع الثمار على الأشجار.

وأشار «عبد المنعم» إلى أن أسعار محصول المانجو في الإسماعيلية هذا العام لم يتم تحديدها بعد، قائلا «لسه المانجة خضراء على الشجر، ومعظم التجار لسه هيشتروا، وبالتالي لم يتم تحديد الأسعار».

استمرار محصول المانجو في الإسماعيلية لشهر أكتوبر

وقال التاجر، إن محصول المانجو في الإسماعيلية مستمر حتى منتصف شهر أكتوبر تقريباً، لوجود بعض الأنواع المستوردة حتى هذا الشهر، وأشهرها «الكيت» و«الكنت»، وكذلك بعض أشجار «النعومي» لقدرة الشجرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها المحافظة هذا العام.

أنواع محصول المانجو في الإسماعيلية

ويتنوع محصول المانجو في الإسماعيلية باعتبارها من أشهر المحافظات زراعة لها، بدءًا من الأنواع المحلية التي تظهر مبكراً في الأسواق كالسكري الأبيض والسكري الممتاز والصديقة والعويس والفص العويسي والزبدة، مرورأ بالأصناف المستوردة التي دخلت قريباً كالكيت والكنت والكرمسون والآر تو والياسمينا روز والهايدي والنعومي.

وأضاف «الأصناف المحلية في الإسماعيلية جودتها ليس لها مثيل في أي مكان آخر، خاصة العويسي والفص والسكري الممتاز، إلا أن أشجار الأصناف الأجنبية أكثر انتاجاً وأكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية وهو مادفع المزارعين لزراعتها».