كراسة شروط مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان.. تعرف على الموعد وعدد الوحدات

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن فتح باب الحجز لعدد 95 وحدة سكنية استثمارية تسليم يوليو 2024، وذلك ضـمن وحـدات مشروع «لؤلؤة العاشر من رمضان»، وطرحت كراسة شروط مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان لتكون متاحة للمواطنين الراغبين في الحجز.

توفير المسكن اللائق بسعر مناسب

وجاء ذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير المسكن اللائق بسعر يتناسب مع جميع شرائح المجتمع.

كراسة شروط مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان

ويحتوي المشروع على منطقة خدمات جار تنفيذها تتوسط موقع المشروع وتتكون من المبنى التجـاري والمبنى الاداري والاجتماعي والمسجد والمناطق والملاعب المفتوحـة، بالإضافة إلى قطع أراض استثمارية لأنشطة الخدمات، كما أن نسبة المباني لا تزيد عن 30% من المساحة الإجمالية للمشروع وباقي المساحة عبارة عن مسطحات خضراء وطرق داخلية بهدف تحقيق الراحة والرفاهية والتميز للمنتفعين بالمشروع، كما تم مراعاة أن تكون بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق العقاري.

الاشتراطات العامة للحصول على وحدة

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الشروط اللازمة للحصول على الوحدات، كالتالي:

- فـتـح باب شـراء كراسات الشـروط للوحدات المعلن عنها اعتبـارا من غد الإثنين وحتى الثلاثا 27 يونيو.

- يتم تقديم الإقرار المرفق بالكراسـة مـن صـاحب الشـأن شخصياً أو بتوكيل موثق بالشهر العقاري.

- يتم تخصيص الوحـدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبـر نتيجـة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.

- يراعـى عنـد مـلء بيانات طلـب التقـدم لـدخول القرعة العلنيـة أن يذكر مساحة الوحـدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.

- من يتعاقـد علـى وحـدة سكنية يلتـزم باستعمالها للسـكن له ولأسـرته ويحظـر عليه التصرف فيهـا بـالبيع أو الإيجـار أو تغييـر نشاطها إلا بعـد اتخاذ الإجراءات الخاصـة بـذلك بالهيئـة، وفـي حالـة مخالفـة ذلـك يـحـق للهيئـة اتخـاذ كافة الإجراءات القانونيـة وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

- في حالة الفوز بوحدة سكنية يتم تقديم شيكات بنكيـة بقيمـة الأقساط المستحقة عـن الوحدة عند التعاقد.

- في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ 4000 جنيه + 1% مصروفات إدارية.

- في حالة استرداد المبالغ الماليـة المسـددة لأي سبب يـتـم تقـديم خطـاب بـرقم الحساب البنكـي الخـاص بالعميـل شخصيا والـذي تـم الحجـز باسـمه لتحويـل المبالغ المستردة عليه.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

موعد وضوابط إجراء القرعة

ويتم إجراء القرعة الساعة 12 ظهر يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، بنادي العلميين أمام مبنى الهيئة الرئيسي 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

وتتضمن إجراءات القرعة ما يلي:

- يتم استقبال المتقدمين للقرعة اعتبارا من الساعة 10 صباحا.

- لا يسمح بدخول مرافقين لحضور القرعـة ويستثنى مـن ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة (مرافق واحد).

- يجوز للمتقدم لدخول القرعة توكيل شخص آخر لحضور القرعة (وكيلا عنـه) بموجب توكيل موثق من الشهر العقاري.

- من لم يحضر القرعة يتم استبعاده ويخصم منه 2% مصروفات إدارية.

- يتم إجـراء القرعة العلنيـة لكـل مسـاحة على حدة طبقا للمساحة المدونـة بطلـب دخول القرعة، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين ورقـم الوحـدة والـعمـارة التي فاز بها كل منهم.

- بعد الانتهاء من تخصيص جميع الوحدات السكنية المعروضة بالقرعة العلنية يتم إجراء قرعة إضافية لاختيار عدد 25 من المتقدمين (كقائمة انتظار)، بحيث يتم التصعيد منهم في حالة تقاعس أحـد الفائزين بالقرعة عن استكمال إجراءات التخصيص أو التخلف عن سداد الأقساط في المواعيد المقررة.