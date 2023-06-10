مساعد وزير الإسكان يعرض جهود مصر لتحقيق أهداف المدن المرنة

شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، في جلسة تم عقدها على هامش انعقاد الدورة الثانية للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي، لمتابعة تنفيذ المبادرة العالمية للمدن المرنة المستدامة، والتي تم إطلاقها بمؤتمر المناخ «COP27»، الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ العام الماضي.

جاء ذلك بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-habitat»، ومنظمة المدن «ICLEI»، ومسئولي دولة الإمارات المستضيفة لمؤتمر المناخ «COP28»، وعدد من مسئولي الجهات المعنية بالمناخ.

جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة العالمية للمدن المستدامة على المستوى القومي

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، جهود الدولة المصرية، ووزارة الإسكان، في تحقيق أهداف المبادرة العالمية للمدن المرنة المستدامة، على المستوي القومي، مشيرًا إلى المشروعات الجارية لتحقيق استدامة المدن، بالإضافة إلى المبادرات الإقليمية التي تسعي الوزارة لإتمامها مع عدد من الدول الأفريقية.

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه على المستوى القومي، فقد تم إنشاء وحدة خاصة مسئولة عن المناخ والعمران، من ضمن أهدافها، رسم خارطة الطريق لتنفيذ عدد من المشروعات والأبحاث الخاصة بأبعاد المدن المستدامة، ومن المستهدف عرض نتائج ومجهودات الدولة المصرية في المنتدي الحضري العالمي «WUF12»، الذى تستضيفه مصر في العام المقبل.