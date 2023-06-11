وزير الإسكان يتابع تنفيذ آلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل في العبور

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، الجاري تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، والذي يضم الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مشددًا على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بالعبور الجديدة

وأشار الوزير إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للوحدات، وكذا الخدمات المرتبطة بها، لتشجيع المستفيدين بالوحدات على سرعة السكن، مؤكدًا أن مدينة العبور الجديدة تشهد إقبالا كبيراَ على حجز الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.

وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال الجارية بالبنية التحتية لمشروع سكن كل المصريين بالحيين الـ15و 16، والذى يضم 638 عمارة بإجمالي 15312 وحدة سكنية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق من خطوط انحدار شبكة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، وكذا أعمال تنفيذ خط المياه الناقل قطر 700 مم H.D.P.E، المغذي لتلك الأحياء، بجانب تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات في بعض العمارات ومباني الخدمات.

ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ المقررة لمشروع سكن كل المصريين

وفي ذات السياق، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ المقررة لمشروع «سكن كل المصريين» بالحى الـ14 والذى يضم 806 عمارات بإجمالى 19244 بالإضافة إلى 7 أسواق تجارية و4 مراكز طبية و5 مدارس بمراحل مختلفة، وعدد 4 حضانات وعدد 2 ملعب خماسي و مخبز، لافتًا إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية وكذا أعمال الأرصفة ورش mc لطريق R10 بالحي الـ14 بالمدينة.

قيادات الإسكان يتفقدون المشروعات الجارية بمدينة الشيخ زايد

وفي سياق متصل، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة ميدانية لمشروعات مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الهيئة، والمهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وخلال الزيارة، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، بجولة تفقدية بمشروع جنة 2، لتفقد أعمال المرافق والإسكان وأعمال تنسيق الموقع العام والطرق ومداخل المشروع وذلك تمهيدًا لقيام الجهاز بتسليم الوحدات لحاجزيها.

كما قام المهندس عبدالمطلب ممدوح ومرافقوه، بالمرور على جميع أنحاء المدينة لمتابعة المشروعات القائمه شاملة تطوير طريق البستان ومداخل المدينة، مشددًا على الالتزام بمعاير الجودة وسرعة تنفيذ الأعمال.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن نسبة الإنجاز للمرحلة الأولى بإجمالي 50 عمارة بلغت مرحلة متقدمة، وذلك بمشروع جنة 2 والذي يضم 111 عمارة بها 2664 وحدة سكنية.

تغذية مشروع جنة 3

وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد مصطفى، بأنه جارٍ حاليًا تنفيذ خط المياه الرئيسي قطر 1200مم المغذي لمنطقة التوسعات لتغذية مشروع جنة 3 وبعض المشروعات الاستثمارية بتكلفة تعاقدية 185 مليون جنيه، حيث قامت الشركة المنفذة بتنفيذ شبكة المواسير بالمنطقة وجارٍ استكمال تنفيذ الأعمال.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن وجود عددٍ كبير من المشروعات التنموية بالمنطقة أهمها مشروع عمارات جنة (3) بعدد 1920 وحدة سكنية، وكذا مشروعات عمرانية متكاملة لكبرى الشركات الاستثمارية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم التنبيه على الشركات العاملة واستشاري المشروعات بالالتزام بالمواصفات وأصول الصناعة بجميع الأعمال المنفذة، مؤكدًا استمرار تكثيف الجهود المبذولة ومتابعة أعمال التنمية بمناطق توسعات المدينة لزيادة عوامل الجذب لها.