عاجل.. تفاصيل كراسة شروط مشروعات تعاونيات الإسكان.. خصم 20% للكاش

حصلت « الوطن» على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة بمشروعات لؤلؤة تعاونيات البناء والإسكان، بمدن «القاهرة الجديدة، و مدينة بدر، أكتوبر، و مدينة العاشر من رمضان»، وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، وعشر سنوات فيما يخص مدينة العاشر من رمضان.

كراسة الشروط ومواصفات بمشروعات لؤلؤة تعاونيات البناء والإسكان بالمدن الجديدة

وسجلت مدينة العاشر من رمضان أرخص سعر للمتر طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، حيث طرحت الهيئة 95 وحدة سكنية بداية من 70 مترا، وتصل إلى 125 مترا، بخلاف 25 مترا عبارة عن جراج، بأسعار تبدأ من 646 ألف وتصل إلى مليون و20 ألف جنيه.

فيما احتلت مدينة بدر المركز الثاني من حيث انخفاض الأسعار، حيث تم طرح 120 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، تبدأ من 975 ألف جنيه للوحدة، وتصل إلى مليون و170 ألف جنيها للوحدة،

كما تم طرح 74 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة، بأسعار تبدأ من مليون و383 و469 جنيها، وفي مدينة السادس من أكتوبر تم طرح 72 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من مليون و188 ألف جنيه للوحدة، وتصل إلى مليون و364 ألف جنيه للوحدة السكنية.

وأوضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة بمشروعات لؤلؤة تعاونيات البناء والإسكان بالمدن الجديدة، أنه سيتم خصم 20% لمن يرغب في حجز الوحدات بنظام الكاش، وأن جميع الوحدات السكنية تتمتع بخدمات متنوعة مثل مسجد ومدرسة ومساحات خضراء، وخلافه.

وصرح اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأن الهيئة طرحت 361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة، على أن يتم تسليم جميع الوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز في يوليو 2024، وفي حالة السداد بنظام الكاش سيتم خصم 20% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية وعدم الدخول في القرعة من الأساس.

تعاونيات الإسكان تطرح 361 وحدة سكنية في عدة مدن جديدة

و يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات لمعرفة نظام الحجز وأنظمة السداد مقابل مبلغ 300 جنيه، وذلك بداية من يوم الاثنين 12 يونيو الجاري وحتى الثلاثاء 27 يونيو بمقر الهيئة الرئيسي.

قرعة حجز وحدات الإسكان سبتمبر القادم وخصم 20 % للكاش

ويتم الحجز وتقديم الطلبات بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، من 4 إلى 13 من يوليو المقابل، وبالنسبة لمشروع لؤلؤة بدر يبدأ الحجز خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023، ولؤلؤة أكتوبر، من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023، والعاشر من رمضان من 14 إلى 24 أغسطس 2023 على أن يتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص وحدات لؤلؤة القاهرة، يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 ، ومدينة بدر يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر، و6 أكتوبر يوم الاثنين 11 سبتمبر، والعاشر من رمضان يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، على أن تجرى قرعة كل مشروع في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.