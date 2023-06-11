جودة الخدمات الطبية.. تطوير مستمر في القطاع الصحي خلال 10 سنوات (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جودة الخدمات الطبية.. تطوير مستمر في القطاع الصحي خلال 10 سنوات» وركزت الدولة على مجموعة من السياسات والإجراءات لتحسين منظومة الصحة من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف النهوض بالصحة العامة للمواطن في إطار من العدالة والإنصاف وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقا لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة

وأكد التقرير حرص الدولة المصرية في رؤيتها للتنمية المستدامة برؤية «مصر 2030» على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وأن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز ويمكنه تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وبناءً على ذلك، تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل.

شبكات الربط البري داعم أساسي لمكانة مصر اللوجستية إقليميا ودولياً

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شبكات الربط البري داعم أساسي لمكانة مصر اللوجستية إقليميا ودولياً»، وتعمل الدولة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاعي التجارة واللوجستيات الدوليين، وترى مصر ضرورة بذل المزيد من الجهد للاستفادة من موقعها الطبيعي الذي يتوسط قارات العالم الثلاث.

وتسعى الدولة إلى تعظيم الفوائد الناتجة من تواجد قناة السويس على أرضها، حيث تعتبر القناة الآن أهم ممر مائي في العالم، ولم تكن مصر حتى وقت قريب تستفيد من هذا الممر سوى برسوم عبور السفن ودون تحقيق أي قيم مضافة متعلقة بمرور تلك الحركة التجارية العالمية الكثيفة وفقا لماء جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

الدولة المصرية سعت منذ عام 2014 إلى إحداث نقلة في ملف النقل البري

وأكد التقرير أنّ الدولة المصرية سعت منذ عام 2014 إلى إحداث نقلة في ملف النقل البري في عموم البلاد، لذلك، فقد أطلقت خطة شاملة لتطوير الشبكة القومية للطرق، حيث كان مستهدفا إنشاء أو تطوير قرابة 75 طريق بأطوال 7 آلاف كيلو متر من الإنشاءات الجديدة تماما علاوة على تطوير وازدواج 10 آلاف كم طرق أخرى حتى نهاية 2024.