7 مؤشرات تكشف عن تطوير القطاع الصحي بمصر.. أبرزها زيادة حجم الإنفاق

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، الذي تناول خلال كلمته بالمؤتمر أبرز جهود وزارة الصحة، على النحو التالي:

- تصديق الرئيس السيسي على مشروع ضخم خاص بتطوير الرعاية الأساسية ووحداتها على مستوى الجمهورية البالغ عددها 5436 وحدة على مستوى الجمهورية من مؤسسة حياة كريمة وبعض المشروعات الأخرى وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام المقبل.

- انخفاض معدلات الحوادث والوفيات بسبب تطوير شبكة الطرق.

- إشادات دولية عديدة من منظمات ووسائل إعلام غربية بالتطوير الذي يشهده القطاع الصحي المصري.

تضاعف الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي

- تضاعف الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي 7 مرات مقارنة بالإنفاق عام 2014، بعد أن بلغ حجم الإنفاق إلى 222 مليار جنيه بالعام المالي الحالي.

- 925 مشروعا لتطوير البنية التحتية بالمراكز الصحية والمراكز الصحية المتقدمة بالمحافظات بتكلفة 91 مليار جنيه.

- مصر تخطت الدول المتقدمة بالوقت اللازم للتخلص من فيروس سي، وتكلف القضاء عليه 4 مليارات جنيه.

- الزيادة السكانية أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي المصري، خاصة بعد وصول التعداد السكاني لـ 105 مليو نسمة، واستقبال الدولة 10 آلاف طفل يوميًا.