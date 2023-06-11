تعليمات «الصحة» لطلاب الثانوية العامة لتنشيط الذاكرة: نم جيدا وتناول الأسماك

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والتعليمات الهامة لطلاب الثانوية العامة 2023 لتحسين الإدراك والأداء، يأتي ذلك في اطار حرص الوزارة على صحة طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023.

تناول الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه على طلاب الثانوية العامة 2023 الاعتماد على الخضروات والفواكه، وتناول الأسماك الدهنية، حيث تعد مصدرا غنيا بالبروتين كالسلمون والتونة والسردين، فتعتمد هذه الأنواع من الأسماك على أحماض أوميجا 3 والتي لها دور كبير في تحسين الذاكرة والتذكر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، لابد من التقليل من تناول الشاي الأسود والحرص على تناول الشاي الأخضر من 3 لـ4 أكواب للمساعدة في اليقظة والتركيز بشكل عام، محذرة من تناول القهوة بكثرة وقالت يمكن الحصول على كوب في الصباح بعد تناول وجبة الإفطار.

تناول المكسرات تمد المخ بالحيوية والنشاط

وأوضحت أهمية تناول المكسرات، حيث تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعد مصدر هام لإمداد المخ الحيوية الإدراكية والنشاط، بالإضافة الى احتوائها على النحاس والمنجنيز والزنك والسيلينيوم، وهذه العناصر عناصر غذائية أساسية لوظائف عقلية سليمة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من طلاب الثانوية العامة ضرورة الحصول على قسط كاف من النوم على مدار اليوم وعدم السهر لفترات طويلة، لافتة الى أهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي للحفاظ على صحة الجسم والمساهمة في تحسين الحالة المزاجية للجسم.