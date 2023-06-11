سعر الزيت في التموين.. ثابت على قائمة السلع المدعمة لشهر يونيو 2023

يشهد سعر الزيت في التموين ثباتا واستقرارا ضمن قائمة السلع التموينية الجاري صرفها حاليًا عن شهر يونيو 2023 لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 23 مليون أسرة مدرج منهم 64 مليون فرد على منظومة السلع التموينية و71 مليون فرد على منظومة دعم الخبز.

سعر الزيت فى التموين

ووفقًا لقائمة السلع التموينية فإنّ سعر الزيت فى التموين عن شهر يونيو 2023 جاء عند 25 جنيهًا للزجاجة التي تزن 800 مللي، والتي يحصل منها كل فرد مدرج على بطاقة التموين على زجاجة زيت واحدة بحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

سعر الزيت خارج بطاقة التموين

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، سعر الزيت الحر بسعر أقل من المتاح في الأسواق والسلاسل التجارية الخاصة، إذ يبلغ سعر زجاجة الزيت وزن 800 مللي 35 جنيها، ويتم إتاحتها لجميع المواطنين دون بطاقة التموين، خصوصا للمواطنين الذين لا يحصلون على الزيت المدعم من منافذ البقالين لعدم إدراجهم على منظومة دعم التموين.

حصة بطاقة التموين من الزيت

وتحدد وزارة التموين حصة بطاقة التموين من الزيت بناءً على عدد الأفراد المقيدين على البطاقة، إذ يحصل كل فرد على زحاجة زيت واحدة شهريا، كما يوجد حد أقصى لعدد زجاجات الزيت المصروف للبطاقة وهي 4 زجاجات حد أقصى وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.