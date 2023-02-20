سعر زيت التموين اليوم.. 35 جنيها من غير بطاقة ومتاح في المجمعات

يختلف سعر زيت التموين اليوم المتاح لجميع المواطنين سواء في معارض أهلا رمضان أو فروع المجمعات الاستهلاكية، عن زيت التموين الذي يُصرف لأصحاب البطاقات التموينية من منافذ البقالين، والتي تستكمل حاليا صرف مقررات السلع التموينية عن شهر فبراير الجاري لمستحقي الدعم والبلغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموين هي عدد البطاقات التموينية بمنظومة الدعم.

سعر زيت التموين اليوم

ويشهد سعر زيت التموين اليوم، والذي بدأت وزارة التموين في ضخه في المجمعات الاستهلاكية المتاح فيها جناح أهلا رمضان، 35 جنيها للزجاجة التي تزن 800 مللي وهو زيت سوزيت المتاح في مجمعات مصرية ماركت التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين.

فيما يشهد سعر الزيت على بطاقة التموين لحاملي البطاقات أثناء صرف الحصة المقررة لهم من الزيت على البطاقات، ثباتا عند 25 جنيها سعر الزجاجة 800 مللي، فيما تخصص وزارة التموين لكل فرد مقيد على البطاقة زجاجة زيت واحدة وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية تشهد انخفاضا أقل بنسبة 30% عن مثيلات نفس السلع في السلاسل التجارية الخاصة خاصة سلع الزيت والسكر والأرز.