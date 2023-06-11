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«التموين»: طرح كميات وفيرة من اللحوم بـ195جنيها للكيلو خلال عيد الأضحى

كتب:

وفاء الصعيدي
10:17 ص | الأحد 11 يونيو 2023
اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عيد الأضحى سيشهد ضخ كميات وفيرة من اللحوم الطازجة بسعر مخفض من أجل سد احتياجات المواطنين من اللحوم؛ تزامنا مع تفاوت أسعار اللحوم في محال الجزارة والسلاسل التجارية.

ضخ اللحوم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، أن هناك عدة تعاقدات على توريد اللحوم سواء الحية من عدة مناشئ أو اللحوم المجمدة، من أجل ضمان توفير كميات اللحوم بأسعار مخفضة عن أسعارها في الأسواق المحلية.

سعر كيلو اللحم في المجمعات الاستهلاكية

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو اللحم في المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية بسعر 195 جنيها للكيلو، مقابل أسعار اللحوم المتفاوتة في الأسواق والسلاسل التجارية، مؤكدة أن سعر كيلو اللحم سيظل كما هو عند 195 جنيها خلال فترة عيد الأضحى المبارك تسهيلا على المواطنين في شراء احتياجاتهم من اللحوم.

تجدر الإشارة إلى أن رؤوس الماشية التي تتعاقد عليها وزارة التموين، تصل حية إلى المجازر أولا للكشف البيطري عليها مرة ثانية عقب عميلة الكشف التي تتم في دول المنشئ، وذلك عبر المجازر التالية:

- مجزر ومحجر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى.

- مجزر ومحجر سفاجا بالغردقة.

- مجزر أبو ‏سمبل بأسوان.

دول استيراد اللحوم الحية

وتستورد حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم الحية والمجمدة من دول «الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا».

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.