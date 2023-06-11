رئيس «الشيوخ» يستقبل الوكيل الأول لبرلمان أذربيجان: تربطنا علاقات تاريخية وطيبة

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه اليوم، عادل علييف، الوكيل الأول لرئيس المجلس الوطني الأذربيجاني والوفد المرافق له.

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وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار عبدالرازق، بالوفد الأذري في القاهرة، مؤكدا أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي، وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الجانبين، ويعمل على توطيد أطر التعاون الثنائي لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وأذربيجان

وخلال اللقاء، أعرب عادل عليف، عن سعادته لحسن استقباله في مصر، مشيدا بالمستوى الذى وصلت إليه علاقات التعاون، كما أشار إلى أنّ الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين، وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أذربيجان، تؤكد عمق وقوة العلاقات.

وأعرب علييف، عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبا، كما أشاد بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وأذربيجان، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، وأشاد كذلك بموقف مصر الداعم لأذبيجان وحقها في الدفاع عن أراضيها وتوقيع اتفاقية السلام مع آرمينيا.

من جانبه ، هنأ المستشار عبدالرازق، بمرور 10 عام على ميلاد الزعيم القومي الأذربيجاني حيدر علييف، مؤكدا أنّ مصر دائما تقف بجانب كل من شأنه حماية الأمن والسلم الدوليين، خاصة عندما يتعلق الأمر بدولة صديقة مثل أذربيجان، مشيدا بدور أذربيجان الداعم لمصر من قضية مياة النيل.

وتطرق اللقاء إلى أهمية توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والسفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، ومن الجانب الأذري، عابدين فرز علييف محافظ أبشرون، الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة.