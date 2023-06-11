جهاز شؤون البيئة يحرر 5 جنح لمنشآت صناعية مخالفة في الشرقية

شنت إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية، حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية بمركز بلبيس، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات، وعدم الخلط بينها، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 منشآت، وتم تحرير 5 جنح لمنشآت في مركز بلبيس.

عدم وجود سجل مواد خطرة

ومن جانبه، أشار الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التى تم التفتيش عليها، تتمثل في عدم وجود سجل مواد خطرة، وعدم وجود سجل بيئي، وعدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للاشتراطات البيئية، وعدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبة، وعدم وجود غرفه للمخلفات الصلبة، وانتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

مصانع أسمدة وسيراميك

وحررت الحملات محضر جنحة لمصنع لتعبئة الجبس الزراعي، رقم 10721جنح بلبيس لسنة 2023، ومحضر جنحة لمصنع إنتاج خامات البلاستيك رقم 10722، ومحضر جنحة لمصنع خلط وتعبئة الأسمدة الزراعية رقم 10723، ومحضر جنحة لمصنع بلاستيك رقم 10724، ومحضر جنحة لمطبعة خاصة بطباعة علب الحلوى رقم 10725.