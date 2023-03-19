رئيس «شؤون البيئة» يجري زيارة تفقدية بمحمية جبل علبة لتفقد الأوضاع

أجرى الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي بجهاز شؤون البيئة، زيارة تفقدية لمحمية جبل علبة، للوقوف على الأوضاع البيئية بها والإعداد لأعمال التطوير بها، بحضور السيد علي نور، نائب مجلس النواب عن منطقة حلايب وشلاتين، والدكتور محمد سالم مستشار قطاع المحميات الطبيعية، والدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر، والعميد تامر أبوالعينين مستشار بوزارة البيئة، وممثلي المجتمع المحلي بالمحمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدعم الاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية.

تكليف مديري المحميات بإعداد خطة متكاملة تشمل الاستغلال الأمثل اقتصاديا لكل محمية

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة على دعم القيادة السياسية للعمل البيئي، وخاصة أعمال التطوير بمحميات مصر الطبيعية لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، بالإضافة إلى دعم الاستثمار بمشاركة المجتمع المحلي كأحد الأعمدة الأساسية لكل أعمال التطوير، مشيرا إلى تكليف مديري المحميات بإعداد خطة متكاملة تشمل الاستغلال الأمثل اقتصاديا لكل محمية وفرص التنمية المستدامة المستقبلية بها.

كما التقى الرئيس التنفيذى بالعاملين بالمحمية من أبناء حلايب وشلاتين، وناقش أفكار تطوير ودعم المحميات في الفترة المقبلة بكل الموارد البشرية والمالية المطلوبة ووعد برفع كفاءة مقرات المحمية وتوفير كل الإمكانات المطلوبة من أجهزة رصد ومعدات للمحمية.

رفع كفاءة مقرات المحمية وتوفير كل الإمكانات المطلوبة من أجهزة رصد ومعدات للمحمية

كما التقى «أبوسنة» رؤساء ومشايخ القبائل بمنطقة حلايب وشلاتين، حيث قدموا له الشكر على زيارته للمنطقة والدعم الذي قدمته الدكتورة وزيرة البيئة لمحمية جبل علبة والتي تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية.

جدير بالذكر أن محمية جبل علبة تقع في الركن الجنوبي الشرقي من مصر وتغطي مساحتها 35600 كيلومتراً مربعاً وتهطل الأمطار على المحمية بمعدل مرتفع عن غيرها، كما تذخر المحمية بالعديد من الوديان بغابات من أشجار الأكاسيا وتوجد شجرة تسمى «شجرة التنين» أو «الأومبيت» لا تنمو في مصر إلا فوق قمم جبل علبة .. تذخر المحمية أيضاً بالعديد من أنواع الحيوانات النادرة كالغزال المصري، والوعل النوبي، والكبش الأروي.. وفي المجمل سجل في المحمية 23 نوعاً من الثدييات.. تتعدد كذلك أنواع الزواحف في المحمية بما فيها «برص علبة» وهو نوع متوطن في المنطقة، بمعني أنه مكانه الوحيد في العالم هو جبل علبة.. وبالطبع تضم المحمية تنوعاً رائعاً من الطيور.. فضلاً عن الثراء الطبيعي بالمحمية، يوجد كذلك ثراءً إنسانياً متفرداً.. حيث تسكن المحمية قبائل البشارية والعبابدة.