حصاد إدارة شؤون البيئة بالإسكندرية في 2022.. تفتيش على المنشآت وندوات توعوية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنّ المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، تعمل على زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على جميع المنشآت وتحرير محاضر مخالفات بيئية تجاه المنشآت المخالفة.

تقرير عن أبرز جهود إدارة شؤون البيئة

وتلقى «الشريف» تقريرًا عن أبرز جهود إدارة شؤون البيئة في المحافظة لعام 2022، إذ أوضحت المهندسة غادة إبراهيم، مدير إدارة شؤون البيئة، أنه تم التفتيش على 337 منشأة، وتحرير محاضر مخالفات بيئية لـ230 منشأة، وفحص دراسات تقييم التأثير البيئي والمعاينة لـ634 منشأة، ومنح موافقات بيئية لـ640 منشاة بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية، وتكثيف الحملات والندوات التوعوية على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني.

ندوات عن التغيرات المناخية

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، شملت الندوات: التغيرات المناخية ومخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأضرار إلقاء القمامة بالمصارف والترع، بالإضافة إلى عمل تدريب صيفي لـ300 طالب من كلية العلوم.