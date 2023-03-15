«جهاز شؤون البيئة»: وحدة «بايوجاز» في حديقة الحيوان للاستفادة من المخلفات

أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، أهمية مشروع إنشاء وحدة «البايوجاز»، الذي تم افتتاحه أمس في حديقة الحيوان، مشيرًا إلى بذل جهودا كبيرة من أجل إعادة إدراج حديقة الحيوان ضمن التصنيف العالمي في جمعية الحدائق الدولية كونها من أقدم الحدائق على مستوى العالم.

فكرة إنشاء وحدة «البايوجاز»

وأضاف «أبو سنة»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن مشروع إنشاء وحدة «البايوجاز»، جاء بالتعاون مع إدارة حديقة الحيوان ووزارة الزراعة، إذ يقوم المشروع على فكرة كيفية استخدام المخلفات الحيوانية والمجزر داخل الحديقة لإنتاج غاز حيوي يتم استخدامه في الإضاءة والتدفئة داخل حضانات الزواحف والثدييات الموجودة في الحديقة.

وحدة «البايوجاز» جزء تعليمي مهم

وأشار إلى أن مشروع «البايوجاز»، ينتج عنه 800 كيلو من السماد السائل عالي الجودة يتم استخدامه في الزراعة داخل حديقة الحيوان، متابعًا أن تلك التكنولوجيا التي يصدر عنها إنتاج غاز حيوي تطبق في مصر لأول مرة، موضحًا أن وحدة «البايوجاز» ستكون جزء تعليمي لطلاب كليات الزراعة والطب البيطري.