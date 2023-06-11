ضبط 102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 102 ألف و27 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 22222 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 1329 مخالفة السير بدون تراخيص و38 مخالفة موقف عشوائي، و9 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.