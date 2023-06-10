هل يجوز التظلم على مخالفات المرور الموثقة بالصور؟.. قانوني يجيب

أجاب الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، على سؤال: هل يجوز التظلم على مخالفات المرور الموثقة بالصور؟، وقال إن التظلم على المخالفات الموثقة بالتصوير يجوز تقديمه، لكن لا بد أن يكون مدعومًا بالأدلة حتى يجري قبوله، ففي حالة التسبب في تعطيل حركة المرور بالوقوف في الممنوع يجب تقديم روشتة طبية إذا ما كان سبب الوقوف اصطحاب مريض مسن من الوالدين.

التظلم على المخالفات المصورة

وأضاف سيد أحمد، في حديثه أن تقديم الأدلة على مخالفات المرور يجب أن يكون مدعوما بالمستندات التي تؤكد صدق حديث مالك السيارة مرتكب المخالفة، وفي حالة المخالفات غير المصورة فإن دليل تحريرها هو إيصال المخالفة المحرر من قبل ضابط المرور بشكل مباشر، وعند التظلم على المخالفة يجب تقديم سبب صريح لنيابة المرور ولها الحق في القبول أو الرفض أو تخفيف قيمة المخالفة.

ووفق حديث الخبير القانوني، فإن خطوات استخراج شهادة البيانات هي تقديم مستندات ملكية السيارة، وشهادة براءة ذمة من النيابة المختصة، وما يقبل في إثبات الشخصية طالب الترخيص (بطاقة الرقم القومي).

خطوات سداد مخالفات المرور

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة وسيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة.

- الضغط على «خدمات المرور» ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

- سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة «ميزة».

- الضغط على زر الدفع واستمرار.

- ملء بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

- اضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة البيانات من المرور

- تقديم بطاقة الرقم القومي.

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات والجهة المراد استخراج الشهادة لها.

- عقود الملكية أو مستندات الوكيل.

- رخصة المركبة.

- شهادة إبراء الذمة في حالة نقل القيد أو الملكية.