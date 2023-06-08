نصائح وتحذيرات من «المرور» لقائدي السيارات خلال العواصف والأمطار

تقدم الإدارة العامة للمرور عدة نصائح لقائدي السيارات والمسافرين على الطرق والمحاور الرئيسية بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية ووجود شبورة ترابية كثيفة وعواصف وأمطار.

نصائح مهمة أثناء القيادة

وتتضمن تلك النصائح ضرورة الالتزام بالسرعة المقررة وعدم تجاوز السرعة حتى لا تعرض حياتك للخطر، مع ضرورة عدم السير عكس الاتجاه والالتزام بالحارة المرورية وعدم الخروج منها وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادتك للسيارة.

كما أنه يتوجب على قائدي المركبات استخدام إضاءة السيارة ومساحات السيارة الأمامية والخلفية أثناء القيادة نظرًا لسقوط أمطار كثيفة، وعدم الوقوف في مطالع ومنازل الكباري وعدم الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية وعدم التوقف فجأة أثناء القيادة.

استخدام آلات التنبيه

وشددت إدارة المرور على ضرورة استخدام آلة التنبيه عند الضرورة، كما يجب استخدام الإشارات الضوئية الجانبية يمينًَا ويسارًا قبل الدوران بوقتٍ كافٍ، سواء في حالة الدوران، أو الانتقال من حارة إلى حارة أخرى، وضرورة التأكد من الصلاحية الفنية للكاوتشوك، وأنّها تعمل بحالة جيدة، وأن ضغط الهواء مناسب لسخونة الأسفلت، وارتداء حزام الأمان ومضاعفة التباعد لمسافات لتجنب الوقوف المفاجئ.