أكاديمية الفنون تنعى ماجدة صالح.. و«الأوبرا»: ساهمت في ازدهار الباليه بمصر

نعت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، الدكتورة ماجدة صالح، فنانة الباليه، التي وافتها المنيّة قبل قليل، متابعة في بيان عنها: «بقلوب يعتصرها الألم، تنعى الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور ماجدة صالح، التي وافتها المنيه قبل قليل»,

وقدّم الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين، العزاء لأسرة وأصدقاء الدكتورة ماجدة صالح، أول باليرينا مصرية، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

وقال رئيس الأوبرا، إنّ الراحلة إحدى رائدات فن الباليه المصري، وقدّمت إسهامات متعددة في هذا المجال، فضلا عن تمثيل مصر في العديد من المحافل الدولية، ومشاركتها بفاعلية في إثراء الحياة الثقافية المحلية، مؤكدا أنّ مشاركتها في أولى العروض المتخصصة عام 1966، أتاح الفرصة لاستمرار وازدهار فن الباليه في مصر.

نعي أكاديمية الفنون

معلومات عن ماجدة صالح

يذكر أنّ ماجدة صالح أول عارضة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، حصلت مع 4 زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدّمن عام 1966 أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان «نافورة بختشي سراي»، ونالت بعده وسام الاستحقاق، وشاركت في العديد من العروض على خشبة مسرح البولشوي ومسرح قصر المؤتمرات بالكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي، وتقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد جاردينيا وتقام شعائر الدفن بمدافن العائلة بمدينه 6 أكتوبر.