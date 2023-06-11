وفاة الفنانة ماجدة صالح.. أول راقصة باليه مصرية

أعلن محمد منير، مدير الإعلام بدار الأوبرا المصرية، عبر حسابه على فيس بوك، رحيل الفنانة ماجدة صالح، أول راقصة باليه مصرية، قائلا: «وداعا العظيمة الدكتورة ماجدة صالح».

معلومات عن ماجدة صالح

وأضاف منير: «ماجدة صالح هي أول راقصة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، وحصلت مع 4 زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان (نافورة بختشي سراي) للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، ونالت بعده وسام الاستحقاق».

وتابع: «رقصت ماجدة على خشبة مسرح البولشوي، وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي، في جولة فنية أجرتها في سبعينيات القرن الماضي».