«التنمية المحلية»: مصر أصدرت قوانين أحدثت نقلة في المشروعات الصغيرة

قال المهندس ياسر عبدالوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك اهتمام شديد للغاية من القيادة السياسية والحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وظهر هذا في العديد من القوانين في نفس الصدد، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى قانون المشروعات الصغيرة حتى صدر فعليا، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بهذا الملف.

القوانين والمباردات أحدثت نقلة نوعية

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن هناك العديد من القوانين والمباردات التي أحدثت نقلة نوعية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الدولة مثل مبادرة البنك المركزي وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تبنت مبادرة قومية «المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية» على مدار الثماني سنوات الماضية.

تمويل لمواطني القرى والنجوع والمراكز

وتابع بأنّ وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنوك توفر تمويل لمواطني القرى والنجوع والمراكز بهدف إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك يتم من خلال 260 مقرًا على مستوى الدولة يستقبلون العملاء ومساعدتهم في تجهزي ملفاتهم ومن ثم تحويلهم على البنك المناسب، وفي الوقت نفسه يتم استخراج رخصة مؤقتة إن كانوا مطابقين للشروط والقوانين.