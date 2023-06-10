«التنمية المحلية» تنظم ندوات توعية لمواجهة الزيادة السكانية في 6 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا من المحافظات حول تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، إضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

التوعية بمخاطر الزيادة السكانية

تواصل وحدة السكان المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية، متابعتها المستمرة لجهود وحدات السكان في محافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة والسويس وأسيوط وأسوان، في بحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي بخطورتها.

وفي محافظة الجيزة، نظمت المحافظة ندوة في أطفيح، للتحدث عن الزيادة السكانية وأثرها على الفرد والمجتمع، كما استعرضت مبادرات وحدة السكان بالمحافظة مثل «الجواز مش جهاز.. غسالة واحدة كفاية.. ومبادرة خلفتك مسؤوليتك احسبيها صح»، كما جرى إطلاق قافلة لمحو الأمية في الحوامدية ضمن جهود تنمية المجتمع المدني ونشر الثقافة والتوعية وحث المواطنين وتحفيزهم على العلم والمعرفة، كما نظمت وحدة سكان البدرشين قافلة توعية لترشيد المياه، وجرى استطلاع رأي المواطنين لتلقي الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

دورات تفصيل الملابس

وفي محافظة السويس، أطلقت وحدة السكان، الدفعة الخامسة من دورات تفصيل الملابس، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، لرفع كفاءة المرأة والحد من البطالة، علاوة على رصد المشكلات والتنسيق لحلها ومتابعة تنفيذها.

وفي محافظة البحيرة، قامت وحدة السكان بالمحافظة بتنظيم قافلة سكانية شاملة لإجراء كشف طبي وتقديم علاج مجاني للمواطنين ببعض الأماكن، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كل الخدمات الأساسية، علاوة على تقديم خدمات بيطرية للحفاظ على الماشية والأغنام.

وفي محافظة أسوان، جرى إطلاق قافلة طبية متنقلة على مدار يومين، وفي محافظة القليوبية، قامت وحدة السكان بمجلس مدينة شبرا الخيمة بالتنسيق مع إدارة الأوقاف والإدارة الصحية وإدارة التنمية، بتنظيم ندوة تثقيفية عن الشباب وصحة المراهقين والكشف على المقبلين على الزواج وترشيد المياه.